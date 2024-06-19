Суд отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Лозина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о массовом отравлении людей консервированной фасолью – генерального директора ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд отказал органам предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Под домашним арестом Лозин пробудет до 15 августа этого года.

По версии следствия, фигуранты дела изготовили не менее 2 336 порций блюда "Лобио" с нарушениями требований безопасности. Эти блюда они сбыли неограниченному кругу лиц при помощи онлайн-магазина "Самокат".

Ранее суд отправил под домашний арест еще двоих фигурантов дела: руководителя отдела качества ООО "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании – производителя фасоли ООО "Савон-К" Владимира Шина. Они также пробудут под домашним арестом до 15 августа.

Кроме того, суд заключил под стражу повара "Савон-К" Карима Норматова. После распространения информации об отравлении людей он попытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский.

С 14 июня в больницы Москвы с симптомами заражения ботулизмом обратился как минимум 121 человек. 20 таких же случаев выявили в Московской области, 14 – в Казани и 17 – Нижнем Новгороде.

В столичном Роспотребнадзоре выяснили, что все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе"), а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный "Гастропортом", который продавался во "ВкусВилле".

Поставщик фасоли, "Савон-К", разместил предприятие рядом со свалкой отходов, а сотрудники работали в антисанитарных условиях.