В Подмосковье с ботулизмом госпитализированы 20 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С предварительным диагнозом "ботулизм" в медучреждениях Подмосковья находятся 20 человек. Об этом ТАСС заявили в Минздраве Московской области.

Из 20 пациентов 12 находятся в тяжелом состоянии, остальные – в средней степени тяжести. Врачи оказывают людям необходимую помощь, указали в министерстве. Ситуация по оказанию медпомощи находится на контроле Минздрава, подмосковные медучреждения обеспечены противоботулинической сывороткой, добавили там.

В столичные медучреждения с симптомами ботулизма с 14 июня обратился 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, еще 30 – в реанимации. С аналогичным диагнозом в больницы попали по 14 жителей Казани и Нижнего Новгорода.

В каждом регионе по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже следователи установили, что все пострадавшие ели салаты с фасолью, которые заказывали в сервисе "Кухня на районе". По делу задержали гендиректора компании Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

