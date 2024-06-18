Биолог Татаренкова: ботулизм для кошек и собак опаснее, чем для людей

Фото: depositphotos/ilona75

Заражение ботулизмом кошек и собак опаснее, чем заболевание человека, поскольку может привести к смертельному исходу. Об этом рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

Эксперт предупредила хозяев, что после проявления у зараженного питомца таких ярких симптомов заболевания, как паралич жевательной мускулатуры, за которым следует обездвиженность конечностей, помочь животному практически нельзя.

"Можно, конечно, промывать желудок и так далее, но это надо заранее знать, что это ботулизм. А если не знаешь – не определишь, потому что идут симптомы обычного отравления – животному плохо, у него может быть рвота. И поскольку животное, конечно, вам не расскажет, как оно себя чувствует и что съело, то от чего его лечить, непонятно, если не провести срочно серьезное обследование", – приводит объяснение эксперта News.ru.

Биолог также подчеркнул, что вакцина от ботулизма для животных уже разработана. Однако на практике вакцинация собак и кошек не проводится, поскольку случаи заражения являются единичными, уточнила Татаренко.

Ранее врач-инфекционист Анастасия Кожевникова рассказала, что люди, которые заболевают ботулизмом, жалуются на туман и двоение в глазах, сухость во рту, затруднение глотания, нарушение дыхания вплоть до его остановки. Эксперт также подчеркнула, что пострадавшему потребуется госпитализация, поскольку при отсутствии лечения болезнь может начать прогрессировать.