СК: массовые отравления в РФ вызваны употреблением салатов с фасолью одного производителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Причиной массовых отравлений в Москве, Нижегородской области и Казани стали салаты с фасолью одного производителя. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Установлено, что все они (отравившиеся. – Прим. ред.) заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе". – Прим. ред.)", – цитируют Петренко в телеграм-канале ведомства.

В связи с произошедшим следователи задержали гендиректора компании Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. С ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике салат "Лобио" купили 116 человек, 136 порций изъяли. При этом 14 пострадавших были госпитализированы, а ретейлера начали проверять. Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Роспотребнадзор по Нижегородской области в рамках проверки обзвонил 102 местных жителей, которые приобрели салат. В Больницах с ботулизмом находятся 14 человек. Продукция была изъята и передана на анализ.

Все дела о массовых отравлениях были переданы в Главное управление СКР по поручению Александра Бастрыкина.

В период с 14 по 15 июня несколько человек обратились в больницы Москвы с признаками отравления. В связи с этим сервис доставки еды "Кухня на районе" временно прекратил работу приложения. По данным компании, в салате "Лобио", от которого могли пострадать покупатели, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

В свою очередь, заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с симптомами ботулизма в больницы обратился 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Между тем столичное управление Роспотребнадзора совместно с Депздравом определили некачественные продукты, из-за которых люди отравились, и приостановили их распространение.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело, а во время обысков на складах изъяли консервы, которые производители пытались уничтожить. Для расследования всех случаев отравления глава ГСУ СК РФ по столице Андрей Стрижов поручил создать следственно-оперативную группу.

