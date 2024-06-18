СК возбудил дело о незаконной миграции после отравления людей в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Нарушение миграционного закона выявили при расследовании дела о массовом отравлении граждан в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по столице.

Следствие установило, что для оптимизации своей коммерческой деятельности и получения прибыли руководство незаконно организовало оформление регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. По факту произошедшего заведено дело по пункту "б" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

В период с 14 по 15 июня несколько человек обратились в больницы Москвы с признаками отравления. В связи с этим сервис доставки еды "Кухня на районе" временно прекратил работу приложения. По данным компании, в салате "Лобио", от которого могли пострадать покупатели, использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

В свою очередь, заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с симптомами ботулизма в больницы обратился 121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 – в реанимации. Между тем столичное управление Роспотребнадзора совместно с Депздравом определили некачественные продукты, из-за которых люди отравились, и приостановили их распространение.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело, а во время обысков на складах изъяли консервы, которые производители пытались уничтожить. Для расследования всех случаев отравления глава ГСУ СК РФ по столице Андрей Стрижов поручил создать следственно-оперативную группу.

Также в настоящее время известно о 14 случаях отравления в Казани и 14 – в Нижнем Новгороде.

