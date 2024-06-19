Суд Москвы отправил под домашний арест двух обвиняемых в массовом отравлении фасолью

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу и отправил под домашний арест с определенными запретами руководителя отдела качества ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Елену Машкову и фактического руководителя "Савон-К" Владимира Шина, обвиняемых по делу о массовом отравлении людей консервированной фасолью, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Под арестом оба пробудут 1 месяц 28 суток – до 15 августа.

Ранее суд избрал меру пресечения для первого фигуранта дела – повара компании – производителя фасоли ООО "Савон-К" Карима Норматова. Его заключили под стражу на аналогичный срок.

По словам следователей, он попытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский. Мужчина в ответ на это сказал, что якобы не планировал бежать. По версии Норматова, работодатель на время отпустил его домой.

Помимо них, по делу также задержали гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина. Всем четверым предъявили обвинения по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а Шина также по "Организации незаконной миграции". Во время заседания суда по избранию фигурантам меры пресечения следователь рассказала, что они пытались уничтожить некачественную продукцию.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек, позже Роспотребнадзор выявил еще 76 отравившихся граждан, пятерых из которых госпитализировали.

Людей с признаками ботулизма также выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

Следователи установили, что все пострадавшие заказывали и ели салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). При этом столичный Роспотребнадзор также уточнил, что некоторые отравившиеся покупали салат "С тунцом, фасолью и яблоком" из "ВкусВилла".

После происшествия из сети магазинов "ВкусВилл" убрали с продажи и остановили поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств, сервис "Кухня на районе" сообщил о временном прекращении работы приложения, а "Самокат" снял с продажи продукцию "Кухни на районе".