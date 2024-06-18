Депутат ГД Гусев предложил ввести проверки предприятий общепита после массового отравления

Фото: Москва 24/Роман Балаев

После массового отравления салатами из служб доставки в России необходимо ввести выборочные проверки предприятий общественного питания, считает первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Депутат направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Гусев уточнил, что в марте 2022 года в России был введен мораторий на организацию плановых проверок предприятий и предпринимателей малого бизнеса.

Однако парламентарий напомнил, что после многочисленных летальных исходов, к которым привело отравление алкогольными напитками "Мистер Сидр", было принято решение о проведении до десяти выборочных проверок алкогольной продукции раз в месяц, несмотря на действие моратория.

"В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Выборочные проверки, профилактические визиты будут эффективным стимулом для соблюдения всех необходимых регламентов", – заявил Гусев в своем обращении.

В Москве за период, прошедший с 14 июня, за помощью медиков с симптомами ботулизма обратился 121 человек. При этом состояние 55 из них врачи оценили как тяжелое, еще 30 потребовалось поместить в реанимацию.

Сотрудники московского Роспотребнадзора установили, что все заболевшие употребляли салат "С тунцом, фасолью и яблоком", произведенный компанией "Гастропорт", который продавался в магазинах "ВкусВилл", а также салат "Лобио" от "Локалкитчен", который был доступен к заказу в сервисе "Кухня на районе".

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи допросили более 30 человек и провели обыски в местах изготовления данных салатов. В СК также заявили, что работники складов предприняли попытку уничтожить продукты, которые привели к массовому отравлению людей.

По делу задержали гендиректора компании Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и фактического руководителя компании – производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

Вместе с тем представители сети "ВкусВилл" заявили о решении убрать с продажи и остановить поставки салата с тунцом до выяснения всех обстоятельств. В компании также подчеркнули, что не получали жалоб от покупателей по поводу отравлений, но ретейлер поддерживает связь с Роспотребнадзором.

Кроме того, сервис доставки еды "Кухня на районе" тоже остановил продажу салата "Лобио", который мог стать причиной отравления жителей столицы. Компания сообщила о временном приостановлении работы приложения для проверки всех продуктов. После этого сотрудники Роскачества организовали проверку консервированного тунца в том числе на наличие признаков ботулизма.

За помощью врачей с признаками ботулизма также обратились 14 жителей Казани и столько же нижегородцев, среди которых оказался один ребенок. Кроме того, в больницах Подмосковья с такими же симптомами оказались еще 20 человек. Известно, что все они перед этим пользовались сервисами доставки продуктов. В связи с массовым отравлением региональные управления СК тоже завели уголовные дела.