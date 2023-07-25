Число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

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Количество погибших от отравления "Мистер Сидром" увеличилось до 46 человек, еще 61 пострадавший выжил после употребления напитка. Об этом РИА Новости заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел. По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз", – отметил он.

Как уточнил председатель СК РФ, в России необходимо ужесточить требования к обороту подобного алкоголя. При этом повышение требований должно коснуться не только поставщиков, но и продавцов, добавил Бастрыкин.

В настоящий момент, по его словам, для производства сидра не требуется акцизная марка, а заниматься этим могут компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

При этом для производства более крепких алкогольных напитков понадобится общество с уставным капиталом почти в 10 миллионов рублей, резюмировал Бастрыкин.

В начале июня сообщили о первых случаях отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр". Позже массовые отравления алкогольным напитком зафиксировали в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 71,4 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории России.

Позже следователи предъявили обвинения предпринимателю из Самары, который является владельцем производства напитка марки "Мистер Сидр". Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, в рамках дела арестовали несколько фигурантов, которых обвиняют в хищении метилового спирта со склада МВД РФ в Самарской области. Его поставляли предпринимателю, который позже производил из него сидр.

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