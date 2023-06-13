Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 68

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Количество случаев отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 68. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

"Общее число случаев – 68, из них 21 человек умер", – говорится в сообщении.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были зафиксированы в Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции этой.

Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ.

Россиянам рекомендовали быть осторожными при покупке слабоалкогольных напитков. Также граждан призвали сообщать в Роспотребнадзор, если они получили информацию о случаях продажи напитка марки "Мистер Сидр".

Новую партию потенциально опасного "Мистера сидра" изъяли в Астрахани