Колокольцев снял с должности замглавы МВД по Самарской области после отравлений сидром

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова после изучения каналов поступления сырья для производства напитков "Мистер Сидр", связываемых с массовым отравлением людей в регионах.

Правоохранители провели проверку с целью установления каналов поступления в нелегальный оборот некачественной алкогольной продукции. Были задержаны несколько жителей Самары, а также сержант полиции, помогавший злоумышленникам. Потенциальные сообщники устанавливаются.

"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по Самарской области. Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", – сообщается на сайте "МВД Медиа".

Кроме Сафронова, будет уволен начальник ФКУ полковник МВД Александр Ремнев.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" выявили уже в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

В Роспотребнадзоре отчитались об изъятии из оборота 66,5 тысячи литров напитка марки "Мистер Сидр".

Эксперт прокомментировал ситуацию с отравлением алкоголем в трех российских регионах