Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров напитка марки "Мистер Сидр"

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Роспотребнадзора изъял из оборота 66,5 тысячи литров потенциально опасного напитка "Мистер Сидр" на фоне массового отравления в российских регионах. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", – сообщается в публикации.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в российских субъектах достигло 96 человек. В ведомстве выявили 30 случаев смерти, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 – в тяжелом.

Пострадавшие от марки алкогольного напитка "Мистер Сидр" были зафиксированы в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Курганской областях. Кроме того, отравившихся выявили в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 6 июня было предъявлено обвинение бизнесмену из Самарской области, который был задержан в Ульяновске по этому делу.

Позже его арестовали на два месяца, по 4 августа 2023 года включительно.



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