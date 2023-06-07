В Казахстане изымут из оборота напиток "Мистер Сидр" после случаев отравления в РФ

Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

В Казахстане временно снимут с продажи алкогольный напиток "Мистер Сидр" после случая отравления им в России. Об этом сообщается на сайте комитета санитарно-эпидемического контроля Минздрава республики.



"Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств", – отмечается в сообщении.

Ранее первый случай отравления самарским сидром выявили в Курганской области, пострадавшая госпитализирована. По информации следствия, 4 июня 2023 года ее госпитализировали с признаками отравления неустановленным веществом, накануне она пила напиток "Мистер Сидр".

Пострадавшие от отравления данным сидром были обнаружены уже в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской областях. Также случаи выявили в Удмуртии и Чувашии.

По последним данным, в Ульяновской области от этого пострадали 62 человека, 20 из которых умерли. В Самарской области госпитализация потребовалась 16 пациентам, трое их них находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек погибли.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки нашли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В РФ из оборота изъяли 37,6 тыс литров "Мистера Сидра"