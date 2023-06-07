Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Количество случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 62. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олесю Колотик-Каменеву.

"По данным на утро 7 июня, выявлено 62 случая отравления, в том числе 20 человек умерли", – поделилась она.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер сидр" выявили уже в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки конфисковали в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"