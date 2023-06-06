В деле о массовом отравлении сидром в Ульяновской области есть второй фигурант

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Второго фигуранта по делу о массовом отравлении сидром в Ульяновской области задержали. Об этом рассказал адвокат предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова в ходе заседания суда по избранию меры пресечения подозреваемому по делу.

По словам Вусала Шейдаева, лишь благодаря его подзащитному удалось задержать человека, который и поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию. Он уточнил, что есть подозрение, что метанол содержался именно в этом товаре.

"Сторона защита сейчас постоянно находится во взаимодействии с оперативными сотрудниками", – передает слова Шейдаева ТАСС.

Первые случаи отравления после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области начали фиксировать 5 июня. К настоящему времени в регионе погибли 20 человек. Известно, что первые жертвы приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

Случаи отравления зафиксировали в Самарской области, где скончались 7 человек, медики следят за состоянием еще 16 отравившихся. Аналогичные случаи выявили и в Нижегородской области, там скончались два человека.

В Удмуртии умер молодой человек, еще одна женщина была госпитализирована. Первый случай отравления сидром был выявлен в Чувашии. В Пензенской области отравились три человека.

Проведенный анализ показал, что в сидре марки "Мистер Сидр" есть примеси метанола и этилбутирата, которые представляют опасность для организма.

На фоне массового отравления сидром Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже следователи задержали подозреваемого по делу. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области.



В магазинах столицы не нашли продукцию "Мистер Сидр"