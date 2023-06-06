Три случая отравления алкоголем выявили в Пензенской области

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Три случая отравления спиртосодержащим напитком выявили в Пензенской области. Всех пострадавших госпитализировали, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

"3 июня 2023 года в Бессоновском районе Пензенской области в ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города Пензы. Впоследствии девушка была госпитализирована в больницу с признаками отравления", – говорится в сообщении.

Накануне еще две девушки – 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга – также выпили алкогольные напитки, которые были куплены в той же сети, где их приобрела первая пострадавшая. Всех девушек госпитализировали с признаками отравления.

Сотрудники СК по Железнодорожному району совместно с УМВД России по Пензенской области осуществили осмотр территорий происшествия. Там были изъяты тары из-под алкоголя, а также свыше 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости в тех магазинах, где пострадавшие приобрели их. Следователи продолжают мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. Было возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 5 июня, во многих областях России были выявлены массовые случаи отравления алкоголем, в частности, сидром. Первые пострадавшие были обнаружены в Ульяновской области. Они покупали продукцию в магазинах "Территория пива". Товары завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. На данный момент там организовали проверки.

По последним данным, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли. Врачи продолжают бороться за жизни пациентов.

Помимо Ульяновской, пострадавшие от отравления есть и в Самарской области. Там число жертв достигло 14. Среди погибших числятся две женщины. Еще несколько случаев смерти от отравления были зафиксированы в Нижегородской области.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя. По предварительной информации, он связан с этим инцидентом.

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