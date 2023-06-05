Транспорт на дорогах Самарской области начали проверять после случаев отравления сидром

Фото: телеграм-канал "Следком"

Полиция выставила на дорогах Самарской области патрули для пресечения провоза контрафактного алкоголя после случаев отравления сидром. Об этом сообщается на сайте Главного управления (ГУ) МВД РФ.

"Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта. Оперативными сотрудниками устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к изготовлению контрафактного алкоголя. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу", – говорится в сообщении.

В свою очередь, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД проверяют склады с алкогольной продукцией в Самарской области.

Первые случаи отравления сидром были выявлены в Ульяновской области. После употребления алкогольного напитка марки "Мистер сидр" там погибли девять человек, 22 пострадали.

Позже выяснилось, что местные жители приобретали товар в магазинах "Территория пива", куда его завозили из Красноглинского района Самарской области. Сейчас на предприятии организован ряд проверок. Местные власти рекомендовали жителям сообщать о местах продажи напитков марки "Мистер сидр".

Помимо этого, в Новокуйбышевске Самарской области от отравления скончались две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В качестве подозреваемого сотрудники правоохранительных органов уже задержали индивидуального предпринимателя.



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