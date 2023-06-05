Более 20 человек из Димитровграда и Ульяновска отравились суррогатным сидром

Фото: телеграм-канал "Следком"

22 жителя Ульяновской области пострадали в результате отравления суррогатным сидром, 8 из них умерли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Алексей Русских.

"Призываю всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах", – заявил он.

Речь идет о бренде "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. По словам губернатора, на данный момент правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории области. Медики региона и социальные службы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

До этого Роспотребнадзор выявил 14 случаев отравления сидром в Димитровграде. Ведомство на фоне инцидента рекомендовало отказаться от употребления напитка.

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали подозреваемого в продаже сидра. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области. Сейчас с ним проводят следственные мероприятия.

Кроме того, стало известно, что в Новокуйбышевске Самарской области две женщины погибли после отравления этим напитком. По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело. На заводе в Красноглинском районе Самары организовали проверки.

В свою очередь, власти Самарской области и сотрудники регионального управления МВД РФ рекомендовали гражданам информировать о местах продажи сидра указанной марки по телефону 8 (846) 278–22–22.

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