В ХМАО возбудили уголовное дело по факту смерти 8 человек от суррогатного алкоголя

10:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьми человек, которые, предположительно, отравились суррогатным алкоголем в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.
"Возбудили уголовное дело. Часть 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Уже восемь [человек] погибли [от отравления суррогатным алкоголем]", – сказали в СК.
По данным следствия, несколько жителей поселка в январе купили опасную для здоровья и жизни нелицензированную спиртосодержащую жидкость. В результате ее употребления шестеро мужчин и две женщины скончались 8 и 9 января.
Всего, по данным администрации Кондинского района, было выявлено 12 случаев отравления, 8 из которых привели к летальному исходу. Также сообщалось, что суррогатная продукция продавалась в стеклянных бутылках объемом 0,5 литра под видом водки "Царская охота" с этикеткой с изображением Петра I.
В окружном управлении МВД отметили, что, по предварительным данным, смерть как минимум трех человек наступила вследствие отравления суррогатным алкоголем.
"Причина смерти еще троих жителей поселения в настоящее время устанавливается, проводится вскрытие. В Кондинское направлена группа сотрудников УМВД России по ХМАО-Югре для выяснения всех обстоятельств произошедшего", – пояснили в МВД.
По факту происшествия прокуратура ХМАО организовала проверку, направленную на пресечение незаконного производства и сбыта спиртосодержащей продукции.
Ранее три человека погибли после отравиления алкоголем в Подмосковье. По информации СК, 2 января в квартире в Балашихе нашли тело мужчины без явных признаков насильственной смерти. Позднее из этой же квартиры была госпитализирована знакомая погибшего в бессознательном состоянии. Кроме того, правоохранители обнаружили канистру со спиртосодержащей продукцией.
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