Госдума рассмотрит ужесточение наказания за продажу поддельного алкоголя

14:47
Фото: depositphotos/makALEX
В Госдуму внесут разработанный депутатом Султаном Хамзаевым законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за продажу поддельного алкоголя. Об этом сообщил вице спикер нижней палаты российского парламента Шолбан Кара-оол.
"Законопроект <...> связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы", – приводит его словам РИА Новости.
Представитель Хамзаева между тем добавил, что документ наряду с прочим устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок 12–20 лет для лиц, ранее привлекавшихся за незаконный оборот алкогольной продукции, употребление которой повлекло смерть двух и более людей.
Кара-оол в свою очередь отметил, что на федеральном уровне также следует рассмотреть вопрос ограничения продажи спиртного в период новогодних праздников.
Ранее депутат Хамзаев обратился к главе Минкультуры РФ с предложением организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время праздничных дней в январе. Парламентарий полагает, что это даст стимул гражданам употреблять меньше алкогольных напитков.
Продажу алкоголя в новогодние праздники в России хотят ограничить
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: