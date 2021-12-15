Госдума рассмотрит ужесточение наказания за продажу поддельного алкоголя

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В Госдуму внесут разработанный депутатом Султаном Хамзаевым законопроект, который предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет за продажу поддельного алкоголя. Об этом сообщил вице спикер нижней палаты российского парламента Шолбан Кара-оол.

"Законопроект <...> связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы", – приводит его словам РИА Новости.

Представитель Хамзаева между тем добавил, что документ наряду с прочим устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок 12–20 лет для лиц, ранее привлекавшихся за незаконный оборот алкогольной продукции, употребление которой повлекло смерть двух и более людей.

Кара-оол в свою очередь отметил, что на федеральном уровне также следует рассмотреть вопрос ограничения продажи спиртного в период новогодних праздников.

Ранее депутат Хамзаев обратился к главе Минкультуры РФ с предложением организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время праздничных дней в январе. Парламентарий полагает, что это даст стимул гражданам употреблять меньше алкогольных напитков.

