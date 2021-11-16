11 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани

15:42
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Казани более 10 человек госпитализировали с признаками отравления метанолом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.
"Трое – в тяжелом состоянии", – рассказал он.
Собеседник уточнил, что все пострадавшие – 1999–2000 годов рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Свердловской области 24 человека погибли, отравившись метанолом, купленным на местном рынке. Предпринимателя, который продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы, задержали.
Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.
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