В РФ предложили ужесточить наказание за массовое отравление суррогатным алкоголем

Фото: СК РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с предложением усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает RT.

Хамзаев напомнил, что в этом году произошло несколько случаев массовой гибели россиян из-за продажи контрафактного алкоголя. Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за такое деяние, повлекшее смерть двух и более человек, в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По мнению депутата, данная санкция не соответствует опасности последствий таких преступлений, поскольку, как правило, они приводят к десяткам смертей. В качестве примера Хамзаев привел ситуацию, когда пьяному водителю, который стал виновником гибели одного человека, грозит до 12 лет лишения свободы.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц", – отмечается в письме.

Однако, по мнению основателя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, такая мера может не дать практических результатов, поскольку повышение сроков лишения свободы не всегда вызывает страх перед совершением преступления.

"Многие совершающие подобные преступления даже не знают, какой конкретно срок им грозит. Здесь не в сроке дело, а в том, чтобы была возможность предупреждать и пресекать такие действия на ранних стадиях", – заявил Ткаченко.

Ранее в Свердловской области 24 человека погибли, отравившись метанолом, купленным на местном рынке. Предпринимателя, который продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы, задержали.

Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.