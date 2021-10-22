Песков рассказал о борьбе с суррогатным алкоголем в РФ

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Борьба с суррогатным алкоголем в России осуществляется в полной мере, дополнительных поручений по этой работе в связи со случаями отравлений в регионах не требуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

"Не нужно делать никаких поручений, все соответствующие ведомства этим занимаются", – сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли даны какие-либо поручения в связи с последними случаями отравления суррогатом.

Песков отметил, что правоохранители разыскивают преступников, производящих опасные алкогольные напитки, и выявляют каналы их сбыта. Врачи, в свою очередь, оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

"Это (производство и продажа суррогатного алкоголя. – Прим. ред.) просто преступность, и правоохранительные органы борьбой с этим занимаются. Мы в Кремле просто не можем анализом заниматься", – пояснил Песков.

Ранее в Свердловской области 24 человека погибли, отравившись метанолом, купленным на местном рынке. Предпринимателя, который продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы, задержали.

Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.