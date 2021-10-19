Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

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Шесть человек отравились алкоголем в Курганской области, трое из них в результате скончались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Они все вместе пили суррогатный коньяк", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в конце сентября.

"Помните: на бутылке алкогольного напитка должна быть акцизная марка, покупать спиртные напитки можно только в магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Нельзя приобретать алкоголь из-под прилавка и в пластиковой таре", – говорится в телеграм-канале правительства региона.

Ранее в Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом, купленном на местном рынке. Предпринимателя, который продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы, задержали.

Также недавно стало известно о массовом отравлении алкоголем и в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.