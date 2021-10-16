В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления техническим спиртом

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В Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом, купленном на местном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрия Чукреева.

"В Екатеринбурге 16 человек (погибли от метанола. – Прим. ред.). Предприниматель, который работал – его уже задержали", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержанный продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.

В местной прокуратуре не смогли подтвердить информацию, однако пообещали ее уточнить, в Минздраве Свердловской области же отметили, что не получали подобных сведений.

Чукреев в свою очередь объяснил, что отравления происходили на протяжении нескольких дней, а задержали продавца в субботу.

Ранее стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека, 34 из которых скончались.

Следователи и полиция обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.

