Во Владимирской области нашли подпольный цех по производству алкоголя

15:20
Фото: mvdmedia.ru
Во Владимирской области выявили факты незаконного производства и оборота алкоголя. Как сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, подпольный цех располагался на территории бывшей автобазы.
"Следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", – говорится в сообщении.
Известно, что подпольный цех находился на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Специалисты нашли там полуавтоматическую производственную линию, упаковочный материал, пустую стеклянную тару и более 23 тысяч бутылок с алкоголем, готовых к реализации.
Также сообщается, что данный фальсификат сбывали на территории Московского региона. Устанавливаются организаторы и участники незаконного производства.
Ранее стало известно о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека. Устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек.
Следователи и полиция уже обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.
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