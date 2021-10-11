После отравления алкоголем в Оренбуржье возбуждено 14 уголовных дел

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После отравления алкоголем в Оренбургской области возбуждено уже 14 уголовных дел, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.

По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека. Устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек.

По словам Петренко, продолжаются следственные, процессуальные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.

При обысках в доме одного из организаторов обнаружили свыше 1,8 миллиона рублей наличных. Также в рамках одного из обысков обнаружили документы, согласно которым партия метанолсодержащей жидкости привезена из Уфы.

О первых случаях отравления алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол.

Местные следователи задержали одного из подозреваемых. 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержали 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

Позже была задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

