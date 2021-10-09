Суд арестовал одного из обвиняемых в отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

13:09
Фото: СК РФ
Советский районный суд Орска Оренбургской области арестовал одного из обвиняемых в нелегальном сбыте алкогольной продукции. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.
Речь идет о мужчине 1992 года рождения, которого обвиняют по уголовной статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".
Отмечается, что под стражей обвиняемый пробудет до 8 декабря.
О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. В рамках уголовного дела местные правоохранители задержали шесть подозреваемых.
Один из них, 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере. Следствие ходатайствовало об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
На сайте "МВД-медиа" сообщается, что в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол – бесцветный ядовитый спирт.
Всего с мест происшествий, со складов и из продовольственных магазинов региона изъято более 2 000 объектов. В настоящий момент в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек.
От суррогатного алкоголя в Оренбуржье умерли более 20 человек
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