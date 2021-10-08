Эксперт рассказал, могли ли отравившиеся алкоголем под Оренбургом распознать суррогат

Массовое отравление нелегальным алкоголем произошло в Оренбургской области. Скончались 18 человек, за жизнь 16 пациентов борются врачи. Подозреваемых в изготовлении и сбыте смертельного напитка задержали, возбуждены уголовные дела. Расскажем все подробности происшествия.



Дозы, несовместимые с жизнью

Фото: СК РФ

Случаи отравления алкоголем зафиксированы в Ясненском городском округе и Домбаровском районе Оренбургской области. 8 октября власти сообщили о 36 пострадавших, 18 из которых скончались.





из сообщения пресс-службы правительства Оренбургской области В крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол. Оренбургские медики оперативно определили отравляющее вещество в крови погибших. Концентрация метанола в разы превысила смертельную для человека дозу.

Оперативники обнаружили склад контрафактного алкоголя в Орске. Там хранились 1279 наполненных спиртным стеклянных и полимерных бутылок по 0,5 литра без маркировок, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области.

"Также на территории города Орска обнаружен пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяты свыше 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, хранения, разлива и последующей упаковки спиртосодержащей продукции в крупных объемах", – говорится в сообщении.

СК возбудил пять уголовных дел по статьям о производстве и сбыте товара, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, производстве немаркированной алкогольной продукции и незаконном производстве и обороте этилового спирта в крупном размере. Их объединили в одно производство. Центральный аппарат Следственного комитета взял расследование на контроль. По фактам нелегальной продажи спиртного прокуратура региона организовала горячую линию.

По уголовным делам задержали троих человек. В производстве и сбыте контрафактного алкоголя подозревают 29-летнего жителя Орска, в продаже спиртного – 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю женщину из поселка Красночабанского Домбаровского района.

В Минздраве области рассказали, что в районах, где отравились люди, создан оперативный медицинский штаб. На месте дежурят бригады лучших наркологов и реаниматологов.

"Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация. Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей", – подчеркнули в Минздраве региона.

В ведомстве отметили, что от ухудшения состояния до смерти достаточно часа, поэтому все силы направлены на подворный обход населения. В особенности внимание уделили социально неблагополучным семьям, добавили в ведомстве.

Напоминание об опасности нелегального спиртного выпустило на своем сайте Росалкогольрегулирование. Там подчеркнули, что в производстве таких напитков могут применяться ядовитые вещества, способные даже в небольших количествах вызвать сильнейшее отравление или смерть.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер также призвал всех жителей региона не приобретать нелицензированные напитки. Ценой их употребления может стать жизнь, заключил он.



"Старики с пенсии – бутылочку"

Фото: СК РФ

Родственник пострадавших от выпитого спиртного Яков Гранченко рассказал РЕН ТВ, что после застолья с контрафактным алкоголем умер его брат, а племянник попал в реанимацию.





Яков Гранченко родственник пострадавших от отравления контрафактным алкоголем В магазине брали, он один у нас.

"Вчера позвонили, я пошел утром, труп лежит. Племянник – тоже... Видать, вдвоем выпили. Пена изо рта, увезли в реанимацию, не знаю, вытянут, не вытянут", – поделился подробностями Гранченко.

Еще одна местная жительница Валентина Гранченко подтвердила, что пострадавшие хоть и употребляли контрафакт в разных местах, но закупались в одном магазине.

"Распивали не в одном месте. Пенсию дали. Старики с пенсии – бутылочку. Ну, вот и бутылочка получилась", – рассказала женщина.

Собственные источники сайта "Комсомольской правды" утверждают, что 6 октября первыми в больницу города Ясного с отравлением привезли 41-летнего мужчину и его 39-летнюю сожительницу. Их спасти не удалось, сообщает издание. Через несколько часов от нелегального алкоголя погибли двое жителей села Акжарского. По данным СМИ, тело 70-летнего пенсионера обнаружили в его доме, 68-летнего мужчину нашли мертвым в салоне КамАЗа. Дальше количество смертельных случаев только увеличивалось.

По данным портала "Урал56.ру", пострадавшие покупали алкоголь в местном магазине, который работает с ноября 2017 года. Издание сообщает, что за это время там проводили две проверки. Якобы во время первой было выявлено три нарушения, одно из которых касалось алкогольной продукции. По сведениям источника, продавец не смог показать товаросопроводительные документы, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность продаваемого спиртного. Однако через год, во время второй проверки, никаких нарушений не нашли, сообщает местное СМИ.



Могли и не отличить

Фото: СК РФ

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил Москве 24, что распознать контрафактный алкоголь потребителю очень сложно.

"Метанол по вкусу, цвету, даже по состоянию опьянения первое время идентичен легальной продукции. То есть его очень легко спутать. В этом вся проблема", – заявил эксперт.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Ситуация в том, что люди приобретают этот продукт, желая сэкономить. В итоге нарываются на проблемы. Кроме того, человек может не знать, где была приобретена бутылка, которую принесли в гости.

По оценкам эксперта, на сегодняшний день на российском рынке 10% крепкого алкоголя изготовлено нелегально. При этом в некоторых случаях даже акцизные марки не гарантируют безопасность напитков, предупредил Шапкин.

"Заказывают пустые бутылки в интернете в необходимых количествах с уже приклеенными легальными марками и этикетками. Это в общем-то не запрещено, люди выпили, кто-то все заботливой рукой подобрал. Дальше в эту бутылку могут налить все что угодно. Это тоже одна из проблем", – объяснил собеседник Москвы 24.

По словам Шапкина, перед употреблением любой крепкий напиток желательно поджигать.

"Обычный этиловый спирт горит голубым пламенем, метанол – зеленым. Так можно себя обезопасить", – говорит специалист.

Шапкин уверен, что выходом из ситуации могла бы стать денатурация метилового спирта. Это добавление в изделие специальных веществ, которые делают его вкус невыносимым для потребителя. Однако пока такие предложения не находят поддержки, резюмировал эксперт.

