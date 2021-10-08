Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 17

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Число скончавшихся от употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"По состоянию на 11:00 (09:00 по московскому времени) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании троих продавцов суррогатного алкоголя, которым отравились несколько человек. Следователи установили, что 29-летний житель города Орска организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержаны 60-летний житель села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

Жертвам отравления было от 36 до 73 лет. Глава региона Денис Паслер призвал всех жителей области воздержаться от покупки нелицензированных напитков.

