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В Оренбургской области 10 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

"Десять человек за последние сутки скончались, еще один в реанимации. По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах", – говорится в сообщении.

Глава региона призвал всех жителей области воздержаться от покупки нелицензированных напитков.

По данным правоохранителей, после употребления суррогатного алкоголя погибли люди от 36 до 73 лет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".

Ранее СК завел уголовное дело после информации, что свыше 20 учеников местной гимназии обратились к врачам с признаками кишечной инфекции.