Троих подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя задержали в Оренбургской области

Фото: СК РФ по Оренбургской области

Следственные органы Оренбургской области задержали троих продавцов суррогатного алкоголя, которым отравились несколько человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Следователи установили, что 29-летний житель города Орска организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Мужчину задержали.

Вместе с ним задержаны 60-летний житель села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим. Следователи будут просить суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Мир 24" сообщил, что число погибших после отравления суррогатным алкоголем возросло с 11 до 14 человек. Еще 8 человек пострадали. Случаи зафиксированы сразу в трех районах. У жертв в крови обнаружили метанол, концентрация которого в разы превышала смертельную дозу.

Следователи совместно с полицией выявили на территории торгово-закупочной базы по улице Вокзальное шоссе склад, откуда осуществлялся сбыт партий опасной продукции. Оттуда изъяли спиртосодержащую продукцию, разлитую в стеклянные и полимерные бутылки, объемом 0,5 литра различного наименования. Всего – 1 279 штук без необходимой маркировки, предусмотренной законом.

Также на территории Орска обнаружили пункт производства и разлива и хранения этой продукции, откуда изъяли свыше 3 тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства, хранения, разлива и последующей упаковки спиртосодержащей продукции в крупных объемах.

Следователи возбудили пять уголовных дел, все они соединены в одно производство.

Ранее сообщалось, что жертвам отравления было от 36 до 73 лет. Глава региона Денис Паслер призвал всех жителей области воздержаться от покупки нелицензированных напитков.