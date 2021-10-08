Глава СК поставил на контроль расследование отравлений суррогатным алкоголем в Оренбуржье

11:33
Фото: СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались из-за суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба СК РФ.
В правительстве региона сообщили, что еще 16 человек находятся в больнице.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о проведенных следственных действиях.
Следователи возбудили уголовные дела о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, и о производстве, приобретении и хранении для сбыта или продажи немаркированного алкоголя в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Также дело было возбуждено о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере. Уточняется, что все они соединены в одно производство.
Ранее сообщалось о задержании троих продавцов суррогатного алкоголя, которым отравились несколько человек. По данным следствия, 29-летний житель города Орска организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере.
Вместе с ним задержаны 60-летний житель села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: