Глава СК поставил на контроль расследование отравлений суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ситуации в Оренбургской области, где 17 человек скончались из-за суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба СК РФ.

В правительстве региона сообщили, что еще 16 человек находятся в больнице.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о проведенных следственных действиях.

Следователи возбудили уголовные дела о производстве и сбыте небезопасных товаров, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, и о производстве, приобретении и хранении для сбыта или продажи немаркированного алкоголя в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Также дело было возбуждено о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупном размере. Уточняется, что все они соединены в одно производство.

Ранее сообщалось о задержании троих продавцов суррогатного алкоголя, которым отравились несколько человек. По данным следствия, 29-летний житель города Орска организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержаны 60-летний житель села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.