Число погибших при отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

Фото: СК РФ

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 26 человек, сообщает ТАСС.

Ранее говорилось о 21 погибшем. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто находился в больнице в состоянии комы.

Пострадали еще 28 человек, и таким образом, их количество увеличилось с 49 до 54.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. В рамках уголовного дела местные правоохранители задержали шесть подозреваемых.

Один из них, 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела по данному факту находится на контроле Генпрокуратуры и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.