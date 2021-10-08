Генпрокуратура взяла на контроль дело о гибели людей от суррогатного алкоголя в Оренбуржье

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Генпрокуратура РФ взяла на контроль расследование уголовных дел по факту отравления жителей Оренбургской области суррогатным алкоголем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. По последним данным, от отравления алкоголем пострадали 37 человек, количество погибших увеличилось до 18.

Местные следователи задержали шесть подозреваемых. Один из них, 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержали 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

Позже была задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.