Еще трех человек задержали после отравлений суррогатным алкоголем в Оренбуржье

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Еще трех человек задержали по делу об отравлении людей суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, в настоящее время проводится задержание двоих жителей города Орска в возрасте 35 и 34 лет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что последние приходятся родственниками основному фигуранту дела и причастны к производству и распространению спиртосодержащей жидкости. Таким образом, количество задержанных увеличилось до шести человек. Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее местные следователи задержали троих подозреваемых. Один из них, 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержали 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Тогда от его употребления скончались десять человек.

По последним данным, от отравления алкоголем пострадали 37 человек, количество погибших увеличилось до 18.

