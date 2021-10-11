Ситуацию с отравлением суррогатным алкоголем в Оренбуржье удалось преодолеть – Минздрав

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Ни одного отравившегося суррогатным алкоголем за последние сутки не поступило в медучреждения Оренбургской области, что может говорить о преодолении этой ситуации в регионе, сообщила в эфире телеканала "Россия-24" вице-губернатор – министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

"За последние сутки нет больше ни одного поступившего, в нас это вселяет осторожный оптимизм, что трагедия для востока Оренбургской области в определенной степени преодолена", – сказала Савинова.

Также, по ее словам, на данный момент выписаны из больницы 11 человек, остаются на лечении в стационарах 19 человек, 12 из них находятся в удовлетворительном состоянии, однако при контрольных анализах продолжает определяться метанол.

"Четыре человека <...>, прогноз по их выздоровлению очень сомнительный", – заключила Савинова.

О первых случаях отравления стало известно в четверг, 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека. Устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек.

Следователи и полиция уже обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.