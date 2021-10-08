Пять детей остались сиротами после гибели родителей от суррогатного алкоголя в Оренбуржье

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Пятеро детей остались сиротами после отравления их родителей суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"В селе Акжарском погибла семья: муж и жена, у которых остались пять детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Глава региона поручил местным властям оказать семье всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Губернатор Денис Паслер призвал глав территорий продолжать проверки, проводить обходы и общаться с местными жителями на фоне массовых отравлений. По его словам, у людей могли остаться запасы опасного напитка, купленного в преддверии выходных.

"Сделайте особый акцент на этой работе, цена – жизнь людей", – подчеркнул он.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. По последним данным, количество погибших увеличилось до 18, еще 37 человек пострадали.

В рамках уголовного дела задержаны шестеро подозреваемых. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечение в виде заключения под стражу.