Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает региональный СК.

По данным следствия, 17 октября в 08:00 в приемный покой детской городской больницы Новотроицка поступила девочка с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".

По возвращении домой состояние ребенка ухудшилось. Девочку госпитализировали. По данному факту СК организовал проверку.

"В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость", – говорится в сообщении.

О первых случаях отравления в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека. Устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек.

Следователи и полиция уже обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.

