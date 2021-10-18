Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье

10:55
Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области
Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает региональный СК.
По данным следствия, 17 октября в 08:00 в приемный покой детской городской больницы Новотроицка поступила девочка с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".
По возвращении домой состояние ребенка ухудшилось. Девочку госпитализировали. По данному факту СК организовал проверку.
"В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость", – говорится в сообщении.
О первых случаях отравления в Оренбургской области стало известно в четверг, 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По данным следствия, от отравлений пострадали 64 человека. Устанавливаются обстоятельства смерти 34 человек.
Следователи и полиция уже обнаружили склад контрафакта и место, где его производили. Возбуждено 14 уголовных дел, задержаны 15 человек, из них 8 арестованы.
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