Еще двум фигурантам дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье избрали меры пресечения

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Суды в Оренбургской области избрали меры пресечения двум фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем: одного заключили под стражу, а женщину 68 лет отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Кувандыкский районный суд заключил под стражу до 10 декабря 2021 года мужчину, которого обвиняют в продаже опасного алкоголя в Оренбуржье. Между тем Адамовский районный суд рассмотрел дело женщины, обвиняемой в продаже поддельной продукции из дома, – ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок. Более мягкое решение в последнем случае, как уточнили в суде, связано с наличием у обвиняемой хронических заболеваний, а также пожилым возрастом.

Первые сообщения об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области стали появляться в ночь на 7 октября. Анализы показали, что люди погибли из-за метанола, являющегося смертельным ядом. По последним данным от употребления опасного напитка пострадали 67 человек, 34 из которых скончались.

Сотрудники полиции нашли в Уфе склад и место, где производили спиртное. Там обнаружили 11 бочек объемом в 200 литров и несколько тысяч бутылок.

