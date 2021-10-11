Установлено место закупки спирта, из которого делали суррогатный алкоголь в Оренбуржье

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Технический спирт, который использовался в производстве суррогатного алкоголя в Оренбургской области, был приобретен в Уфе. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием "Ингибитр технический", который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов в одной из коммерческих организаций, расположенной в Уфе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данная компания официально занимается продажей различных технических жидкостей, в том числе спирта. Законность этой деятельности в настоящее время проверяется правоохранителями.

О первых случаях отравления алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол. По последним данным, от употребления суррогатного алкоголя пострадали 67 человек, 34 из которых скончались.

Местные следователи задержали одного из подозреваемых. 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержали 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

Позже была задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

