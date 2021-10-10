Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34

Фото: СУ СК РФ по Оренбургской области

Еще два человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области. В общей сложности погибли 34 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.

По состоянию на 19:00 10 октября зарегистрировано 67 пострадавших от употребления суррогатного алкоголя.

"24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, шесть из них готовятся к выписке, у двоих – состояние средней тяжести, семеро пострадавших в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ. Амбулаторно лечение получают девять человек", – говорится в сообщении.

Власти организовали оповещение населения об опасности спиртного. В Орске 10 автомобилей оборудовали громкоговорителями. Около 600 человек, в числе которых полицейские, работники социальных служб и волонтеры, обходят дворы и дома жителей города.

"Власти запустили социальную акцию. Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен". Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел ее", – говорится в сообщении.

О первых случаях отравления стало известно в четверг, 7 октября. Позже в ряде напитков, изъятых в рамках уголовного дела, эксперты обнаружили метанол.

Местные следователи задержали одного из подозреваемых. 29-летний житель города Орска, по данным правоохранителей, организовал нелегальное производство и сбыт опасной продукции в крупном размере.

Вместе с ним задержали 60-летнего жителя села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летнюю жительницу поселка Красночабанского Домбаровского района, которые продали продукцию погибшим.

Позже была задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяты 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

