Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Число погибших от суррогатного алкоголя в Свердловской области увеличилось до 24. Об этом сообщила помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова.

"Полиция Свердловской области начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт. Двадцать четыре человека на сегодняшний день (скончались)", – приводит ее слова РИА Новости.

О массовом отравлении алкоголем, содержащим метиловый спирт, стало известно 16 октября. Первоначально сообщалось о 18 погибших.

Позже следствие предъявило обвинение трем фигурантам уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ. Одного из них Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест.

