16:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Число погибших от суррогатного алкоголя в Свердловской области увеличилось до 24. Об этом сообщила помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова.
"Полиция Свердловской области начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт. Двадцать четыре человека на сегодняшний день (скончались)", – приводит ее слова РИА Новости.
О массовом отравлении алкоголем, содержащим метиловый спирт, стало известно 16 октября. Первоначально сообщалось о 18 погибших.
Позже следствие предъявило обвинение трем фигурантам уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ. Одного из них Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест.
В Екатеринбурге 18 человек умерли, отравившись метанолом
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