Трем фигурантам дела о сбыте суррогатного алкоголя на Урале предъявили обвинение

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Следствие предъявило обвинение трем фигурантам уголовного дела о сбыте суррогатной алкогольной продукции в Свердловской области, жертвами которой стали более 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Чкаловского суда Екатеринбурга.

"Рассмотрение материалов об избрании меры пресечения в отношении Надира Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ состоится в 14:30 и в 16:00 (12:30 и 14:00 по московскому времени. – Прим. ред.) соответственно", – говорится в сообщении.

В суд также поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Анара Айвазова по аналогичному обвинению.

Максимальным наказанием, предусмотренным частью 3 статьи 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц", является лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что число погибших в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области возросло до 26. По официальным данным, в результате отравления погибли 18 человек.

Было установлено, что суррогатный алкоголь продавали на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.