Число погибших от метанола в Свердловской области возросло до 26 – "Народный контроль"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Число погибших в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области возросло до 26, заявил координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев. Об этом сообщает ТАСС.

"За последние сутки нам стало известно о восьми случаях гибели людей на территории Свердловской области. Это Екатеринбург и Белоярский район. Эта зараза разошлась по территории, неизвестно, где она еще может всплыть", – сказал Чукреев, отметив, что эти данные не имеют официального подтверждения.

В областном управлении Следственного комитета данную информацию оставили без комментариев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом, купленным на местном рынке. Уточнялось, что задержанный продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.