Число погибших от метанола в Свердловской области возросло до 26 – "Народный контроль"

16:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Число погибших в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области возросло до 26, заявил координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев. Об этом сообщает ТАСС.
"За последние сутки нам стало известно о восьми случаях гибели людей на территории Свердловской области. Это Екатеринбург и Белоярский район. Эта зараза разошлась по территории, неизвестно, где она еще может всплыть", – сказал Чукреев, отметив, что эти данные не имеют официального подтверждения.
В областном управлении Следственного комитета данную информацию оставили без комментариев.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18 человек погибли в результате отравления метиловым спиртом, купленным на местном рынке. Уточнялось, что задержанный продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.
В Екатеринбурге 18 человек умерли, отравившись метанолом
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