Прокуратура запустила горячую линию после массового отравления метанолом в Екатеринбурге

10:07
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Прокуратура организовала горячую линию после массового отравления людей метиловым спиртом в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
"Прокуратура Свердловской области в связи с возможным нарушением федерального законодательства при производстве и реализации спиртосодержащей продукции с 19 октября организует прием обращений и информаций от граждан по телефону горячей линии по номеру 8 (343) 376-82-61", – говорится в сообщении.
Прокуратура просит при обращении указывать свои данные, адрес производства или сбыта контрафактного алкоголя. По поступающей информации будет проводиться проверка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18 человек погибли в результате отравления метанолом, купленным на местном рынке. Уточнялось, что задержанный продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.
В Екатеринбурге 18 человек умерли, отравившись метанолом
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