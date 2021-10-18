Суд в Екатеринбурге продлил задержание фигурантам дела об отравлении метанолом

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Фигуранту уголовного дела об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области Армену Аветисяну продлили задержание на 72 часа. Решение вынес Чкаловский районный суд, сообщает ТАСС.
До этого на аналогичный срок продлили задержание другого фигуранта – Надира Мамедова.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 18 человек погибли в результате отравления метанолом, купленном на местном рынке. Уточнялось, что задержанный продавал спирт на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.
В Екатеринбурге 18 человек умерли, отравившись метанолом