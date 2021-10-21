Суд арестовал первого фигуранта дела об отравлении алкоголем в Свердловской области

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В Свердловской области арестовали Надира Мамедова, который является фигурантом дела об отравлении метиловым спиртом. Такое решение принял Чкаловский районный суд Екатеринбурга, передает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сказал судья.

Согласно официальным данным, в результате отравления погибли 18 человек. При этом координатор проекта "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что число погибших возросло до 26.

Было установлено, что суррогатный алкоголь продавали на розлив на рынке "Ботанический" на улице Патриса Лумумбы.

Трем фигурантам уголовного дела о сбыте суррогатного алкоголя предъявили обвинение.

Максимальным наказанием, предусмотренным частью 3 статьи 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц", является лишение свободы на срок до 10 лет.