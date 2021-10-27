В МВД предложили ввести госрегулирование оборота метанола в РФ

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Начальник управления "Т" МВД РФ Олег Ким рассказал о необходимости регламентировать оборот метилового спирта в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства посетил заседание комитета Госдумы по экономической политике, члены которого обсудили ситуацию с массовым отравлением суррогатным алкоголем в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях.

"Вопрос стоит остро. Одним из решений этой проблемы я вижу, что необходимо пересмотреть вопрос оборота метанола. Оборот метанола, он никак не отрегулирован", – заявил Ким.

По словам сотрудника МВД, приобрести метанол можно свободно, как и продавать для использования в бытовых условиях. Решение проблемы он видит в создании критериев строгой отчетности или же лицензировании метилового спирта.

Ким указал на то, что в 2020 году в субъектах РФ участились случаи массового отравления после употребления метанолсодержащих жидкостей. С июля по октябрь от контрафактной продукции погибли 56 человек не менее чем в 11 регионах страны.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем. Письмо он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В Госдуме данную инициативу поддержали.