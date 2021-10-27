Работа алкогольных магазинов в Москве будет приостановлена в нерабочие дни

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В Москве в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, не будут работать магазины, торгующие преимущественно алкоголем. Об этом Москве 24 сообщил пресс-секретарь департамента торговли и услуг Тарас Белозеров.
По его словам, в эти дни продажа алкогольной продукции регулируется указом Сергея Собянина от 21 октября 2021 года № 62-УМ. Согласно документу, в период нерабочих дней должны приостановить работу все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.
Белозеров добавил, что под эти требования подпадают именно небольшие компании, а крупные сети и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и не нарушают эти требования.
Также в период нерабочих дней должны приостановить работу объекты розничной торговли, продающие спиртные напитки дистанционно, в том числе с доставкой.
Ранее Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. На этот период в столице ввели ряд ограничений. По словам Собянина, это позволит в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.
В это время прекратят работу предприятия и организации на территории города, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.
В Москве за последние сутки выявили 5 789 новых случаев коронавируса. В России за минувшие 24 часа подтвердили 36 582 новых случая COVID-19.
"Москва сегодня": нерабочие дни в столице установлены с 28 октября по 7 ноября
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