Москвичам рассказали, как будут работать учреждения соцсферы с 28 октября по 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные социальные учреждения переходят на особый режим работы в связи с объявлением в Москве нерабочих дней и сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, так называемые эпидемиологические каникулы – это возможность сдержать распространение вируса в городе.

"Это время мы призываем москвичей использовать с наибольшей пользой – провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию в одном из городских пунктов. В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19", – сказала она.

Она напомнила, что сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике. Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию будут открыты в центрах госуслуг, торговых центрах и в транспортно-пересадочных узлах – всего 50 точек.

Она добавила, что тесты позволяют вовремя выявлять случаи подозрения на заболевания, чтобы как можно скорее начинать лечение и снизить вероятность тяжелой формы болезни.

Ракова также рассказала, как будут работать учреждения социальной сферы во время эпидканикул.

Центры госуслуг "Мои документы"

С 28 октября по 7 ноября 2021 года 25 дежурных офисов "Мои документы" будут работать только на предоставление услуг по регистрации смерти и регистрации расторжения брака.

Услуга по государственной регистрации рождения будет предоставляться в родильных домах. В День народного единства, 4 ноября, услуги в дежурных центрах предоставляться не будут.

При этом пункты вакцинации против коронавируса и пункты экспресс-тестирования, расположенные в офисах "Мои документы", продолжат свою работу в обычном режиме на протяжении всего периода нерабочих дней.

Забрать готовые документы можно до 28 октября либо после окончания нерабочих дней. Сделать это нужно в тех центрах, куда ранее подавалось заявление.

ЗАГСы

С 28 октября по 7 ноября столичные ЗАГСы будут работать в особом режиме по ранее поданным заявлениям. Молодожены, у которых дата регистрации брака назначена на этот период, смогут заключить брак по ранее поданным заявлениям.

Церемонии будут проходить во Дворцах бракосочетания, отделах ЗАГС и на выездных площадках Москвы без гостей. Во время ожидания церемонии соблюдаются меры безопасности: социальная дистанция и масочный режим.

Пары, которым не подходит такой формат бракосочетания, могут перенести дату заключения брака на более поздний срок, выбрав удобную дату и время. Для этого до 28 октября можно лично обратиться в отдел ЗАГС и написать заявление о переносе даты регистрации.

Регистрация расторжения брака будет проходить также по ранее поданным заявлениям. Прием жителей по иным услугам ЗАГС в этот период будет приостановлен.

Подать заявление о заключении брака во Дворце бракосочетания, отделе ЗАГС или на выездной площадке в этот период можно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг.

В отделах ЗАГС принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Регулярно проводится дезинфекция помещений, сотрудники обеспечены масками и респираторами, посетители могут пользоваться антисептическими средствами.

Каждый день перед открытием отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания сотрудникам измеряют температуру. Если у работника обнаружат признаки респираторных заболеваний, к работе его не допустят. Также запрещен проход посетителям с повышенной температурой.

Учреждения образования

В период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. На этот период у 90% детей и так осенние каникулы. Помимо этого, по согласованию с управляющим советом школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно.

Для воспитанников дошкольных групп, чьи родители работают в этот период, откроют дежурные группы. В детских садах создали все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводят уборку и проветривание, а также используют бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны.

Обучение студентов колледжей и вузов в этот период организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Комитет ветеринарии

С 28 октября по 7 ноября 21 государственная ветеринарная клиника будет работать по обычному графику. При этом животных будут принимать только по предварительной записи. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ветеринарные участки "Северный", "Отрадное", Первомайский и Солнцевский, а также станция по борьбе с болезнями животных Юго-Восточного округа закроются на нерабочие дни.

Главархив

Главархив Москвы с 28 октября по 7 ноября будет закрыт. 27 октября пройдет традиционный технологический день, когда читальные залы не работают для посетителей. Часть архивных документов доступна онлайн. На сайте Главархива Москвы можно посмотреть уникальные документы, метрические книги, ревизские сказки и исповедные ведомости. Документы военного времени и материалы 1950–1960-х годов опубликованы в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Учреждения департамента труда и социальной защиты населения

В период с 28 октября по 7 ноября территориальные центры соцобслуживания будут работать очно, дистанционно и по выездному режиму.

Очно будет проводиться прием заявлений от лиц старше 65 лет на получение денежной компенсации взамен подарочной коробки "С заботой о здоровье", прием заявлений и документов на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, выдачу и оформление направлений в протезно-ортопедические организации на изготовление изделий.

Дистанционно учреждения будут информировать горожан о возможности вакцинации, проводить прием заявлений и документов на комплексную реабилитацию инвалидов и детей инвалидов на электронную почту учреждения.

Также предусмотрен выездной формат для получения дополнительной адресной поддержки соблюдающими самоизоляцию гражданами старше 60 лет и горожанами, имеющими хронические заболевания. Для этого необходимо оставить заявку по телефону горячей линии города Москвы по вопросам, связанным с коронавирусом, 8 (495) 870-45-09.

Клубные пространства "Мои социальные центры" с 28 октября по 7 ноября будут проводить онлайн-занятия для москвичей старшего возраста. Центр "Моя карьера" 28, 29 октября и 1–3 ноября будет оказывать дистанционно следующие виды услуг:

услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн;

прием заявлений на получение государственных услуг в электронном виде;

консультации карьерных экспертов, проведение вебинаров и тренингов.

"Моя работа"

Центр28, 29 октября и 1–3 ноября для работодателей будет принимать дистанционно заявление о наличии вакансий, сведения о предстоящем высвобождении сотрудников, переходе на неполный рабочий день, выполнении квот по трудоустройству инвалидов, молодежи и переходе на электронные трудовые книжки.

Для соискателей будут доступны сервисы по поиску работы, регистрации в качестве безработного, тестированию профессиональных и личностных компетенций, получение профессионального обучения или переквалификация, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

Для москвичей в статусе безработных будет оказываться дистанционная перерегистрация, а для всех остальных – проведение онлайн-вебинаров.

В период выходных дней центры "Моя карьера" и "Моя работа" работать не будут. Центры социальной помощи семье и детям и Центры поддержки семьи и детства 28, 29 октября и 1–3 ноября будут консультировать в онлайн-режиме горожан по вопросам социально-правовых, социально-педагогических, социально-психологических услуг и оказывать психологическую помощь.

Московская служба психологической помощи населению с 28 октября по 7 ноября дистанционно будет оказывать психологическую помощь в круглосуточном режиме по телефону 051. Также на сайте www.msph.ru можно получить помощь, написав в чате психологической поддержки Don’t panic.

В Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы и центре "Профессионал" 28, 29 октября и 1–3 ноября запланировано дистанционное проведение занятий и прием экзаменов в соответствии с расписанием. 30, 31 октября и 4–7 ноября в центрах объявлены выходными днями.

Колледж по подготовке социальных работников 28, 29 октября и 1–3 ноября будет проводить занятия в режиме онлайн. 30, 31 октября и 4–7 ноября объявлены выходными днями. Центр творчества "На Вадковском" с 28 октября по 7 ноября работать не будет.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.